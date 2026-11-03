Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|Rentables Western Digital-Investment?
|
03.11.2026 16:03:57
S&P 500-Titel Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Western Digital von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Western Digital-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 32,03 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Western Digital-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 31,219 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 570,37 USD, da sich der Wert eines Western Digital-Anteils am 02.11.2026 auf 338,59 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 957,04 Prozent vermehrt.
Western Digital erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 136,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Western Digital Corp.
|
03.11.26
|S&P 500-Titel Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Western Digital von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
02.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 mit Gewinnen (finanzen.at)
|
27.10.26
|Börse New York in Grün: So steht der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
|
27.10.26
|S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Western Digital von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
27.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 legt zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
27.10.26
|Dienstagshandel in New York: Zum Handelsstart Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
21.10.26
|Ausblick: Western Digital zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Western Digital Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Western Digital Corp.
|288,35
|-7,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: ATX letztendlich stark -- DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen deutlich höher -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Mittwoch deutlich in Grün. Die US-Börsen verzeichneten einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.