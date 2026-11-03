S&P 500-Titel Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Western Digital von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Western Digital-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Western Digital-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 32,03 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Western Digital-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 31,219 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 570,37 USD, da sich der Wert eines Western Digital-Anteils am 02.11.2026 auf 338,59 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 957,04 Prozent vermehrt.

Western Digital erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 136,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at