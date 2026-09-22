Western Digital Aktie

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WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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Langfristige Anlage 22.09.2026 16:03:38

S&P 500-Titel Western Digital-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Western Digital-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Western Digital eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Western Digital-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 41,76 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 23,947 Western Digital-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 732,42 USD, da sich der Wert eines Western Digital-Anteils am 21.09.2026 auf 448,17 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 973,24 Prozent gesteigert.

Western Digital wurde am Markt mit 159,03 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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