Bei einem frühen Investment in Western Digital-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Western Digital-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 43,79 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Western Digital-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,284 Western Digital-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 16.11.2026 641,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 280,93 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 541,51 Prozent zugenommen.

Western Digital erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 110,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at