Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|Western Digital-Anlage unter der Lupe
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10.11.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Western Digital-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Western Digital von vor 5 Jahren verdient
Am 10.11.2021 wurden Western Digital-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 41,16 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Western Digital-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 242,982 Western Digital-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 09.11.2026 auf 289,78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70 411,43 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 604,11 Prozent.
Der Börsenwert von Western Digital belief sich jüngst auf 98,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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