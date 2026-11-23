Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|Dividendenpapier
|
23.11.2026 16:36:22
S&P 500-Titel Western Digital-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Western Digital-Aktionäre freuen
Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Western Digital am 20.11.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,50 USD auszuzahlen. Im Vorjahresvergleich ist die Dividende somit um 400,00 Prozent gestiegen. Die Gesamtausschüttung von Western Digital beträgt 184,00 Mio. USD. Damit wurde die Western Digital-Gesamtdividendenausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 318,18 Prozent erhöht.
Western Digital- Ausschüttungsrendite im Fokus
Via NASDAQ beendete der Western Digital-Anteilsschein den Tag der Hauptversammlung bei 261,11 USD. Der Western Digital-Titel verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 0,09 Prozent. Damit verringerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 0,16 Prozent.
Aktienkurs vs. reale Rendite
Innerhalb von 1 Jahr hat der Aktienkurs von Western Digital via NASDAQ 73,00 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 73,06 Prozent besser entwickelt als der Western Digital-Kurs.
Western Digital- Dividendenprognose
Für 2027 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0,65 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 0,25 Prozent ansteigen.
Western Digital-Basisdaten
Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens Western Digital beträgt aktuell 96,949 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Western Digital beläuft sich aktuell auf 22,20. 2026 setzte Western Digital 12,919 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 24,28 USD.
Redaktion finanzen.at
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