S&P 500-Titel Western Union Company-Aktie: So viel hätte eine Investition in Western Union Company von vor einem Jahr gekostet

Das Western Union Company-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 8,95 USD. Bei einem Western Union Company-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 117,318 Western Union Company-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 430,17 USD, da sich der Wert eines Western Union Company-Papiers am 12.11.2026 auf 6,65 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 25,70 Prozent.

Der Börsenwert von Western Union Company belief sich zuletzt auf 2,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at