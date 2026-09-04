S&P 500-Titel Western Union Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Western Union Company von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Western Union Company-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Western Union Company-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Western Union Company-Papier bei 21,72 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Western Union Company-Aktie investierten, hätten nun 46,041 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (7,25 USD), wäre das Investment nun 333,79 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 66,62 Prozent.

Zuletzt verbuchte Western Union Company einen Börsenwert von 2,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at