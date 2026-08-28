S&P 500-Titel Western Union Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Western Union Company von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Western Union Company-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Western Union Company-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Western Union Company-Papier an diesem Tag 12,17 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Western Union Company-Aktie investierten, hätten nun 8,217 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 59,24 USD, da sich der Wert einer Western Union Company-Aktie am 27.08.2026 auf 7,21 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 59,24 USD, was einer negativen Performance von 40,76 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Western Union Company belief sich jüngst auf 2,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at