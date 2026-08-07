Western Union Company Aktie
WKN DE: A0LA17 / ISIN: US9598021098
|Frühe Anlage
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07.08.2026 16:03:45
S&P 500-Titel Western Union Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Western Union Company von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Western Union Company-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Western Union Company-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 22,70 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Western Union Company-Aktie investiert, befänden sich nun 4,405 Western Union Company-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Western Union Company-Aktie auf 7,16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31,54 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 68,46 Prozent verkleinert.
Western Union Company markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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