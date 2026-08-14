Western Union Company Aktie
WKN DE: A0LA17 / ISIN: US9598021098
|Frühes Investment
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14.08.2026 16:03:49
S&P 500-Titel Western Union Company-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Western Union Company von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Western Union Company-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 20,97 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 47,687 Western Union Company-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 357,18 USD, da sich der Wert eines Western Union Company-Papiers am 13.08.2026 auf 7,49 USD belief. Damit wäre die Investition 64,28 Prozent weniger wert.
Insgesamt war Western Union Company zuletzt 2,23 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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