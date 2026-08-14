Western Union Company Aktie

Western Union Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LA17 / ISIN: US9598021098

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Frühes Investment 14.08.2026 16:03:49

S&P 500-Titel Western Union Company-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Western Union Company von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in Western Union Company eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Western Union Company-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 20,97 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 47,687 Western Union Company-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 357,18 USD, da sich der Wert eines Western Union Company-Papiers am 13.08.2026 auf 7,49 USD belief. Damit wäre die Investition 64,28 Prozent weniger wert.

Insgesamt war Western Union Company zuletzt 2,23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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