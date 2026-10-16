Western Union Company Aktie

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WKN DE: A0LA17 / ISIN: US9598021098

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Performance im Blick 16.10.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Western Union Company-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Western Union Company von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren Western Union Company-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Das Western Union Company-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Western Union Company-Papier bei 8,08 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Western Union Company-Aktie investiert, befänden sich nun 123,762 Western Union Company-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Western Union Company-Anteile wären am 15.10.2026 771,04 USD wert, da der Schlussstand 6,23 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 22,90 Prozent vermindert.

Western Union Company markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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