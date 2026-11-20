Weyerhaeuser Aktie
WKN: 854357 / ISIN: US9621661043
|Lukratives Weyerhaeuser-Investment?
|
20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Titel Weyerhaeuser-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Weyerhaeuser von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Weyerhaeuser-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 32,23 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 31,027 Weyerhaeuser-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2026 auf 19,54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 606,27 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 39,37 Prozent gleich.
Alle Weyerhaeuser-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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