S&P 500-Titel Weyerhaeuser-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Weyerhaeuser von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Weyerhaeuser-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Weyerhaeuser-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Weyerhaeuser-Papier 34,55 USD wert. Bei einem Weyerhaeuser-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28,944 Weyerhaeuser-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Weyerhaeuser-Anteile wären am 06.08.2026 736,61 USD wert, da der Schlussstand 25,45 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 26,34 Prozent vermindert.

Insgesamt war Weyerhaeuser zuletzt 18,68 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at