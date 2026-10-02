Weyerhaeuser Aktie
WKN: 854357 / ISIN: US9621661043
|Lohnender Weyerhaeuser-Einstieg?
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02.10.2026 16:03:37
S&P 500-Titel Weyerhaeuser-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Weyerhaeuser von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Weyerhaeuser-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 35,77 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,796 Weyerhaeuser-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 01.10.2026 auf 18,59 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 51,97 USD wert. Das entspricht einem Minus von 48,03 Prozent.
Am Markt war Weyerhaeuser jüngst 13,75 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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