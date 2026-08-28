Weyerhaeuser Aktie

Weyerhaeuser für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 854357 / ISIN: US9621661043

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Performance im Blick 28.08.2026 16:03:48

S&P 500-Titel Weyerhaeuser-Aktie: So viel Verlust hätte ein Weyerhaeuser-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Weyerhaeuser-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Weyerhaeuser-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Weyerhaeuser-Aktie bei 32,87 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Weyerhaeuser-Aktie investiert, befänden sich nun 30,423 Weyerhaeuser-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 23,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 721,02 USD wert. Damit wäre die Investition um 27,90 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Weyerhaeuser belief sich zuletzt auf 17,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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