Weyerhaeuser Aktie

Weyerhaeuser für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 854357 / ISIN: US9621661043

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Langfristige Performance 18.09.2026 16:03:47

S&P 500-Titel Weyerhaeuser-Aktie: So viel Verlust hätte ein Weyerhaeuser-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Weyerhaeuser eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Weyerhaeuser-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 24,54 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Weyerhaeuser-Papier investiert hätte, hätte er nun 40,750 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Weyerhaeuser-Aktie auf 21,66 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 882,64 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11,74 Prozent abgenommen.

Der Weyerhaeuser-Wert an der Börse wurde auf 15,69 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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