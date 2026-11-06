Weyerhaeuser Aktie
WKN: 854357 / ISIN: US9621661043
|Lohnendes Weyerhaeuser-Investment?
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06.11.2026 16:03:45
S&P 500-Titel Weyerhaeuser-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Weyerhaeuser von vor 10 Jahren bedeutet
Am 06.11.2016 wurde die Weyerhaeuser-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 28,65 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 349,040 Weyerhaeuser-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 21,63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 549,74 USD wert. Damit wäre die Investition 24,50 Prozent weniger wert.
Am Markt war Weyerhaeuser jüngst 15,62 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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