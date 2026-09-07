S&P 500-Titel Williams Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Williams Companies von vor 3 Jahren eingefahren

Am 07.09.2023 wurde das Williams Companies-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 34,19 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Williams Companies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 292,483 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 21 687,63 USD, da sich der Wert eines Williams Companies-Papiers am 04.09.2026 auf 74,15 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 116,88 Prozent gesteigert.

Alle Williams Companies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 90,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at