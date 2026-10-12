S&P 500-Titel Williams Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Williams Companies von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Williams Companies-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Williams Companies-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 28,93 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Williams Companies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 34,566 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 72,67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 511,93 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 151,19 Prozent angewachsen.

Am Markt war Williams Companies jüngst 88,63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at