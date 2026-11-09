Williams Companies Aktie
WKN: 855451 / ISIN: US9694571004
|Williams Companies-Investmentbeispiel
|
09.11.2026 16:03:45
S&P 500-Titel Williams Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Williams Companies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Williams Companies-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 28,53 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Williams Companies-Aktie investierten, hätten nun 350,508 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22 460,57 USD, da sich der Wert eines Williams Companies-Anteils am 06.11.2026 auf 64,08 USD belief. Damit wäre die Investition 124,61 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte Williams Companies einen Börsenwert von 80,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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