Williams Companies Aktie

Williams Companies ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855451 / ISIN: US9694571004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Williams Companies-Investmentbeispiel 09.11.2026 16:03:45

S&P 500-Titel Williams Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Williams Companies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Williams Companies-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Williams Companies-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 28,53 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Williams Companies-Aktie investierten, hätten nun 350,508 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22 460,57 USD, da sich der Wert eines Williams Companies-Anteils am 06.11.2026 auf 64,08 USD belief. Damit wäre die Investition 124,61 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Williams Companies einen Börsenwert von 80,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Williams Companies Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Williams Companies Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Williams Companies Inc. 58,96 2,72% Williams Companies Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX legen letztlich zu -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex zogen zum Wochenstart deutlich an. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen