S&P 500-Titel Williams Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Williams Companies von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Williams Companies gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Williams Companies-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Williams Companies-Anteile an diesem Tag bei 35,79 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Williams Companies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 27,941 Williams Companies-Anteilen. Die gehaltenen Williams Companies-Aktien wären am 30.10.2026 2 077,40 USD wert, da der Schlussstand 74,35 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 107,74 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Williams Companies eine Marktkapitalisierung von 91,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at