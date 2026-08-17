Williams Companies Aktie
WKN: 855451 / ISIN: US9694571004
|Profitables Williams Companies-Investment?
|
17.08.2026 16:03:30
S&P 500-Titel Williams Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Williams Companies-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Williams Companies-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Williams Companies-Anteile betrug an diesem Tag 24,48 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 408,497 Williams Companies-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 30 718,95 USD, da sich der Wert eines Williams Companies-Papiers am 14.08.2026 auf 75,20 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 207,19 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Williams Companies belief sich jüngst auf 92,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Williams Companies Inc.
Analysen zu Williams Companies Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Williams Companies Inc.
|64,50
|-0,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX unentschlossen - Rekordhoch bleibt in Sichtweite -- Dow schwächer - Techwerte stabil -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel schwächer. Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger zurück. Die US-Aktienmärkte zeigen sich uneinheitlich. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.