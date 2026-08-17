S&P 500-Titel Williams Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Williams Companies-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Williams Companies-Einstiegs gewesen.

Williams Companies-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Williams Companies-Anteile betrug an diesem Tag 24,48 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 408,497 Williams Companies-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 30 718,95 USD, da sich der Wert eines Williams Companies-Papiers am 14.08.2026 auf 75,20 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 207,19 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Williams Companies belief sich jüngst auf 92,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at