S&P 500-Titel Williams Companies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Williams Companies von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Williams Companies-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Williams Companies-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 30,29 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,301 Williams Companies-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 69,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 228,10 USD wert. Mit einer Performance von +128,10 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Williams Companies-Wert an der Börse wurde auf 86,25 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at