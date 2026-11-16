Williams Companies Aktie
WKN: 855451 / ISIN: US9694571004
|Profitable Williams Companies-Investition?
|
16.11.2026 16:03:41
S&P 500-Titel Williams Companies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Williams Companies von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Williams Companies-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 30,29 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,301 Williams Companies-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 69,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 228,10 USD wert. Mit einer Performance von +128,10 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Williams Companies-Wert an der Börse wurde auf 86,25 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Williams Companies Inc.
Analysen zu Williams Companies Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Williams Companies Inc.
|61,68
|-1,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX fallen letztlich zurück -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach. Der deutsche Aktienmarkt fiel ebenso zurück. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.