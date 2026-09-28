S&P 500-Titel Williams Companies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Williams Companies-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Williams Companies gewesen.

Am 28.09.2025 wurde das Williams Companies-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Williams Companies-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 64,01 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Williams Companies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 156,226 Williams Companies-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 69,26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 820,18 USD wert. Damit wäre die Investition 8,20 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Williams Companies betrug jüngst 84,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at