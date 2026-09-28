Williams Companies Aktie
WKN: 855451 / ISIN: US9694571004
|Rentable Williams Companies-Anlage?
|
28.09.2026 16:03:46
S&P 500-Titel Williams Companies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Williams Companies-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 28.09.2025 wurde das Williams Companies-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Williams Companies-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 64,01 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Williams Companies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 156,226 Williams Companies-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 69,26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 820,18 USD wert. Damit wäre die Investition 8,20 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von Williams Companies betrug jüngst 84,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Williams Companies Inc.
Analysen zu Williams Companies Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Williams Companies Inc.
|60,70
|-0,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Plus -- DAX stabil -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert knapp im Plus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.