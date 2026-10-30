Williams-Sonoma Aktie
WKN: 867980 / ISIN: US9699041011
|Lohnender Williams-Sonoma-Einstieg?
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30.10.2026 16:03:40
S&P 500-Titel Williams-Sonoma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Williams-Sonoma von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Williams-Sonoma-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 92,87 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,768 Williams-Sonoma-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2026 auf 259,86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 798,26 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 179,83 Prozent zugenommen.
Williams-Sonoma wurde jüngst mit einem Börsenwert von 30,53 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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