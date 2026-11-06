S&P 500-Titel Williams-Sonoma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Williams-Sonoma-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Williams-Sonoma-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 06.11.2016 wurden Williams-Sonoma-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 23,78 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Williams-Sonoma-Aktie investiert hat, hat nun 420,610 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 108 773,92 USD, da sich der Wert eines Williams-Sonoma-Anteils am 05.11.2026 auf 258,61 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 987,74 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Williams-Sonoma eine Börsenbewertung in Höhe von 31,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at