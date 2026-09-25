S&P 500-Titel Williams-Sonoma-Aktie: So viel hätte eine Investition in Williams-Sonoma von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Williams-Sonoma-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Williams-Sonoma-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 78,14 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Williams-Sonoma-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 127,975 Williams-Sonoma-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Williams-Sonoma-Papiers auf 228,66 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29 262,86 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 192,63 Prozent angewachsen.

Williams-Sonoma erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at