Williams-Sonoma Aktie
WKN: 867980 / ISIN: US9699041011
|Rentabler Williams-Sonoma-Einstieg?
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09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Titel Williams-Sonoma-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Williams-Sonoma-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Williams-Sonoma-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 24,67 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 40,535 Williams-Sonoma-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 08.10.2026 9 687,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 239,00 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 868,79 Prozent angewachsen.
Williams-Sonoma markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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