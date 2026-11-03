Willis Towers Watson Aktie
WKN DE: A2AC3K / ISIN: IE00BDB6Q211
|Langfristige Investition
|
03.11.2026 10:03:41
S&P 500-Titel Willis Towers Watson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Willis Towers Watson von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Willis Towers Watson-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 314,00 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Willis Towers Watson-Aktie investiert hätte, hätte er nun 31,847 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 02.11.2026 10 366,56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 325,51 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,67 Prozent zugenommen.
Willis Towers Watson erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 29,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Willis Towers Watson PLC
Analysen zu Willis Towers Watson PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Willis Towers Watson PLC
|291,80
|0,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste teils wett -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex einen Teil seiner Verluste auf. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.