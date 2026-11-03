S&P 500-Titel Willis Towers Watson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Willis Towers Watson von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Willis Towers Watson-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Willis Towers Watson-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 314,00 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Willis Towers Watson-Aktie investiert hätte, hätte er nun 31,847 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 02.11.2026 10 366,56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 325,51 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,67 Prozent zugenommen.

Willis Towers Watson erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 29,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at