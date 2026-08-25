S&P 500-Titel Willis Towers Watson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Willis Towers Watson-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Willis Towers Watson-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Willis Towers Watson-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 216,37 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,622 Willis Towers Watson-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.08.2026 1 621,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 350,75 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 62,11 Prozent zugenommen.

Willis Towers Watson erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at