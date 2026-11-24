Willis Towers Watson Aktie
WKN DE: A2AC3K / ISIN: IE00BDB6Q211
|Langfristige Investition
|
24.11.2026 10:03:35
S&P 500-Titel Willis Towers Watson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Willis Towers Watson von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Willis Towers Watson-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Willis Towers Watson-Anteile bei 124,56 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 80,283 Willis Towers Watson-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 335,77 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26 956,49 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 169,56 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Willis Towers Watson bezifferte sich zuletzt auf 30,56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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