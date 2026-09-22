Willis Towers Watson Aktie

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WKN DE: A2AC3K / ISIN: IE00BDB6Q211

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Profitabler Willis Towers Watson-Einstieg? 22.09.2026 10:03:35

S&P 500-Titel Willis Towers Watson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Willis Towers Watson von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Willis Towers Watson-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Willis Towers Watson-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Willis Towers Watson-Aktie betrug an diesem Tag 230,94 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 43,301 Willis Towers Watson-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (306,82 USD), wäre das Investment nun 13 285,70 USD wert. Damit wäre die Investition 32,86 Prozent mehr wert.

Willis Towers Watson markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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