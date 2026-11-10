Willis Towers Watson Aktie

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WKN DE: A2AC3K / ISIN: IE00BDB6Q211

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Hochrechnung 10.11.2026 10:03:31

S&P 500-Titel Willis Towers Watson-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Willis Towers Watson von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Willis Towers Watson-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Willis Towers Watson-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 240,21 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,416 Willis Towers Watson-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 09.11.2026 auf 327,01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 136,14 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 36,14 Prozent erhöht.

Willis Towers Watson erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 30,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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