S&P 500-Titel Willis Towers Watson-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Willis Towers Watson von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Willis Towers Watson-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Willis Towers Watson-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Willis Towers Watson-Papier an diesem Tag 329,17 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 30,379 Willis Towers Watson-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 420,45 USD, da sich der Wert eines Willis Towers Watson-Anteils am 10.08.2026 auf 343,01 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,20 Prozent zugenommen.

Am Markt war Willis Towers Watson jüngst 32,01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at