Willis Towers Watson Aktie

Willis Towers Watson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AC3K / ISIN: IE00BDB6Q211

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 11.08.2026 10:04:10

S&P 500-Titel Willis Towers Watson-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Willis Towers Watson von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Willis Towers Watson-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Willis Towers Watson-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Willis Towers Watson-Papier an diesem Tag 329,17 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 30,379 Willis Towers Watson-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 420,45 USD, da sich der Wert eines Willis Towers Watson-Anteils am 10.08.2026 auf 343,01 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,20 Prozent zugenommen.

Am Markt war Willis Towers Watson jüngst 32,01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Willis Towers Watson PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Willis Towers Watson PLC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Willis Towers Watson PLC 296,30 -0,24% Willis Towers Watson PLC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX in Grün -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner positiven Seite. Unterdessen verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Die US-Börsen dürften zulegen. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen