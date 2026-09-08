Willis Towers Watson Aktie

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WKN DE: A2AC3K / ISIN: IE00BDB6Q211

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Lukrative Willis Towers Watson-Anlage? 08.09.2026 10:03:40

S&P 500-Titel Willis Towers Watson-Aktie: Wäre eine Investition in Willis Towers Watson von vor einem Jahr rentabel gewesen?

Vor Jahren in Willis Towers Watson-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Willis Towers Watson-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Willis Towers Watson-Anteile an diesem Tag 332,23 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,301 Willis Towers Watson-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 100,76 USD, da sich der Wert einer Willis Towers Watson-Aktie am 04.09.2026 auf 334,74 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +0,76 Prozent.

Insgesamt war Willis Towers Watson zuletzt 31,06 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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