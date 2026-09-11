Xcel Energy Aktie

Xcel Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855009 / ISIN: US98389B1008

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Xcel Energy-Anlage im Blick 11.09.2026 16:03:39

S&P 500-Titel Xcel Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Xcel Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Xcel Energy-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Xcel Energy-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Xcel Energy-Papier bei 67,76 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Xcel Energy-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 14,758 Xcel Energy-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 10.09.2026 auf 75,41 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 112,90 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 112,90 USD, was einer positiven Performance von 11,29 Prozent entspricht.

Xcel Energy war somit zuletzt am Markt 47,60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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