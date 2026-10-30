Xcel Energy Aktie

Xcel Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855009 / ISIN: US98389B1008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 30.10.2026 16:03:40

S&P 500-Titel Xcel Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Xcel Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Xcel Energy-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 30.10.2023 wurde das Xcel Energy-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Xcel Energy-Papier bei 58,74 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Xcel Energy-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 170,242 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2026 auf 79,04 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 455,91 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +34,56 Prozent.

Xcel Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 49,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Xcel Energy Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Xcel Energy Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Xcel Energy Inc. 71,00 -0,70% Xcel Energy Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:49 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09:11 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08:42 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44
31.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.10.26 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen