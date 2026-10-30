S&P 500-Titel Xcel Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Xcel Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Xcel Energy-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 30.10.2023 wurde das Xcel Energy-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Xcel Energy-Papier bei 58,74 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Xcel Energy-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 170,242 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2026 auf 79,04 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 455,91 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +34,56 Prozent.

Xcel Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 49,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at