Xcel Energy Aktie

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WKN: 855009 / ISIN: US98389B1008

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Profitable Xcel Energy-Anlage? 28.08.2026 16:03:48

S&P 500-Titel Xcel Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Xcel Energy-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Xcel Energy-Aktie Investoren gebracht.

Am 28.08.2025 wurde die Xcel Energy-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Xcel Energy-Papier an diesem Tag 72,34 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Xcel Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 138,236 Anteilen. Die gehaltenen Xcel Energy-Aktien wären am 27.08.2026 10 666,30 USD wert, da der Schlussstand 77,16 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 6,66 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Xcel Energy belief sich zuletzt auf 48,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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