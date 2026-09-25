Xcel Energy Aktie
WKN: 855009 / ISIN: US98389B1008
|Rentable Xcel Energy-Anlage?
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25.09.2026 16:04:00
S&P 500-Titel Xcel Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Xcel Energy-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 25.09.2025 wurde das Xcel Energy-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 77,25 USD. Bei einem Xcel Energy-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,294 Xcel Energy-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 69,56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 90,05 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 9,95 Prozent.
Xcel Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 44,19 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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