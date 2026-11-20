Xcel Energy Aktie
WKN: 855009 / ISIN: US98389B1008
|Langfristige Anlage
|
20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Titel Xcel Energy-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Xcel Energy von vor einem Jahr rentabel gewesen?
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Xcel Energy-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Xcel Energy-Aktie bei 79,49 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Xcel Energy-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 125,802 Xcel Energy-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 996,23 USD, da sich der Wert einer Xcel Energy-Aktie am 19.11.2026 auf 79,46 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0,04 Prozent verringert.
Xcel Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 51,73 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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