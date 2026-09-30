S&P 500-Titel Xylem-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Xylem von vor 10 Jahren eingebracht

Die Xylem-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 52,45 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Xylem-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,066 Xylem-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 100,93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 924,31 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 92,43 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Xylem belief sich zuletzt auf 23,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at