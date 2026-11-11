S&P 500-Titel Xylem-Aktie: So viel hätte eine Investition in Xylem von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Xylem-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Xylem-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Xylem-Papier bei 98,46 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 10,156 Xylem-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 983,55 USD, da sich der Wert eines Xylem-Papiers am 10.11.2026 auf 96,84 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 1,65 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Xylem eine Marktkapitalisierung von 22,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at