Xylem Aktie
WKN DE: A1JMBU / ISIN: US98419M1009
|Investmentbeispiel
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21.10.2026 16:03:39
S&P 500-Titel Xylem-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Xylem von vor 5 Jahren verloren
Die Xylem-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Xylem-Anteile an diesem Tag 128,07 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 7,808 Xylem-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 105,02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 820,02 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 18,00 Prozent.
Xylem wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24,19 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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