Xylem Aktie
WKN DE: A1JMBU / ISIN: US98419M1009
|Profitables Xylem-Investment?
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07.10.2026 16:03:41
S&P 500-Titel Xylem-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Xylem von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Xylem-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 148,13 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Xylem-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 67,508 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 104,57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 059,34 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -29,41 Prozent.
Der Marktwert von Xylem betrug jüngst 23,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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