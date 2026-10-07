S&P 500-Titel Xylem-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Xylem von vor einem Jahr verloren

Anleger, die vor Jahren in Xylem-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Xylem-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 148,13 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Xylem-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 67,508 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 104,57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 059,34 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -29,41 Prozent.

Der Marktwert von Xylem betrug jüngst 23,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at