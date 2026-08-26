Xylem Aktie
WKN DE: A1JMBU / ISIN: US98419M1009
|Rentabler Xylem-Einstieg?
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26.08.2026 16:03:53
S&P 500-Titel Xylem-Aktie: So viel Verlust hätte ein Xylem-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Xylem-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 134,28 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Xylem-Aktie investiert hätte, hätte er nun 74,471 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 25.08.2026 8 401,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 112,81 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 15,99 Prozent.
Alle Xylem-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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