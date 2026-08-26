S&P 500-Titel Xylem-Aktie: So viel Verlust hätte ein Xylem-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Xylem-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Xylem-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 134,28 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Xylem-Aktie investiert hätte, hätte er nun 74,471 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 25.08.2026 8 401,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 112,81 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 15,99 Prozent.

Alle Xylem-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at