Xylem Aktie
WKN DE: A1JMBU / ISIN: US98419M1009
|Profitable Xylem-Anlage?
|
23.09.2026 16:03:58
S&P 500-Titel Xylem-Aktie: So viel Verlust hätte ein Xylem-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Xylem-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 135,17 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Xylem-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,740 Xylem-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 107,85 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79,79 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 20,21 Prozent eingebüßt.
Xylem wurde am Markt mit 24,97 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Xylem Inc.
Analysen zu Xylem Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Xylem Inc.
|95,10
|-0,23%