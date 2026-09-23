S&P 500-Titel Xylem-Aktie: So viel Verlust hätte ein Xylem-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Xylem-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Xylem-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 135,17 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Xylem-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,740 Xylem-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 107,85 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79,79 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 20,21 Prozent eingebüßt.

Xylem wurde am Markt mit 24,97 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at