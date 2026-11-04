Xylem Aktie
WKN DE: A1JMBU / ISIN: US98419M1009
|Xylem-Anlage unter der Lupe
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04.11.2026 16:03:36
S&P 500-Titel Xylem-Aktie: So viel Verlust hätte ein Xylem-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Xylem-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 149,69 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,668 Xylem-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (96,27 USD), wäre das Investment nun 64,31 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 35,69 Prozent.
Zuletzt verbuchte Xylem einen Börsenwert von 22,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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