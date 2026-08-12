Xylem Aktie

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WKN DE: A1JMBU / ISIN: US98419M1009

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Hochrechnung 12.08.2026 16:04:17

S&P 500-Titel Xylem-Aktie: So viel Verlust hätte eine Xylem-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Xylem eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Das Xylem-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 143,43 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,697 Xylem-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2026 auf 123,18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 85,88 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 14,12 Prozent gleich.

Xylem erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 28,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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