Xylem Aktie
WKN DE: A1JMBU / ISIN: US98419M1009
|Hochrechnung
|
12.08.2026 16:04:17
S&P 500-Titel Xylem-Aktie: So viel Verlust hätte eine Xylem-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das Xylem-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 143,43 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,697 Xylem-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2026 auf 123,18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 85,88 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 14,12 Prozent gleich.
Xylem erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 28,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Xylem Inc.
|
12.08.26
|S&P 500-Titel Xylem-Aktie: So viel Verlust hätte eine Xylem-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
05.08.26
|S&P 500-Wert Xylem-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Xylem von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.07.26
|S&P 500-Papier Xylem-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Xylem von vor 5 Jahren gelohnt? (finanzen.at)
|
27.07.26
|Ausblick: Xylem legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|S&P 500-Papier Xylem-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Xylem von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
15.07.26
|S&P 500-Wert Xylem-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Xylem von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: Xylem veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
08.07.26
|S&P 500-Papier Xylem-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Xylem von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Xylem Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Xylem Inc.
|103,94
|-0,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende freundlich präsentieren. Der deutsche Leitindex wird mit Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer.