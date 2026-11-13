YUM! Brands Aktie

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WKN: 909190 / ISIN: US9884981013

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Rentabler YUM! Brands-Einstieg? 13.11.2026 16:03:12

S&P 500-Titel YUM! Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in YUM! Brands von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in YUM! Brands-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit YUM! Brands-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 60,70 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 16,474 YUM! Brands-Aktien im Depot. Die gehaltenen YUM! Brands-Anteile wären am 12.11.2026 2 625,04 USD wert, da der Schlussstand 159,34 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 162,50 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von YUM! Brands belief sich zuletzt auf 42,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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