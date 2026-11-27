Vor Jahren YUM! Brands-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 27.11.2023 wurden YUM! Brands-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 127,69 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,783 YUM! Brands-Aktien. Die gehaltenen YUM! Brands-Aktien wären am 25.11.2026 130,88 USD wert, da der Schlussstand 167,12 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30,88 Prozent gesteigert.

YUM! Brands markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 44,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at